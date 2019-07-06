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Sapkın Kerimcan için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini paylaşarak gündem olan sapkın fenomen Kerimcan Durmaz için istene ceza belli oldu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
Sapkın Kerimcan için istenen ceza belli oldu

Sapkın sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

Aileler BTK'ya şikayet yağdırdı

Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bir süre önce Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan sapkın ismin 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi. Avukatların, savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, aileler de BTK'ya şikayet yağdırdı.

Soruşturma başlatan savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç duyurusunda bulunan avukatlardan Melih Altıkardeş Kerim Can Durmaz'ın mahkemesinin 4 Aralık'ta görüleceğini açıkladı.Dava, İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Adliye Sarayı 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık günü saat 14.00'da görülecek. Kerimcan Durmaz ilk mahkemeye katılmazsa, ikinciye polis zoruyla getirilecek.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Aydın
  4. kerimcan durmaz

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