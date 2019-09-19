Sapkın fenomeni kimse istemiyor! Oturduğu siteden kovuldu

5 ay önce seyahat ettiği uçaktaki müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak bir skandala imza atan sapkın fenomen Kerimcan Durmaz'ın ABD'ye yerleştiği öğrenilmişti. Olayın perde arkası ortaya çıktı.

Oturduğu siteden kovuldu

Yaptığı skandal paylaşımın ardından toplumun hemen hemen her kesiminden tepki gören ve ABD'ye yerleşmek zorunda kalan sapkın fenomenin İstanbul Beykoz'da oturduğu Acarkent sitesinden kovulduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, toplumun ahlakını bozan fenomene İstanbul'dan taşınmadan önce oturduğu sitenin sahibi tarafından "Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor." mesajı gönderildi. Evini bırakmak istemeyen sapkın fenomen uyarıları dikkate almayınca, çalışan görevliler tarafından siteden kovuldu.