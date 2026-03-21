Sapkın Bill Gates'in sahibi olduğu Microsoft, geri adım attı.

Son zamanlarda patlak veren sıkıntılar ve ana odağın yapay zekâya kaymasıyla topa tutulan Microsoft, kullanıcıların güvenini geri kazanmak için Windows 11 ile ilgili önemli duyurular yaptı.

Windows 10’u kullanmaya devam eden 500 milyondan fazla kişiyi Windows 11’e geçirmek isteyen şirket, bunun için bu yıl içerisinde gönderilecek güncellemelerle işletim sisteminin performansını artıracağını, RAM tüketimini azaltacağını (özellikle 8 GB sistemler için optimizasyon), düşük sistemlerdeki akıcılığı iyileştireceğini ve görev çubuğunun yerinin değiştirilmesine (alt, üst, sağ ve sol) yeniden izin verileceğini duyurdu.

Yeni dönemde güncellemelerin daha uzun süre durdurulabileceğini belirten Microsoft, aynı zamanda güncelleme indirilmiş olsa bile PC’lerin yükleme yapılmadan kapatılabileceğini ya da yeniden başlatılabileceğini aktardı.

Arama ve Dosya Gezgini başta olmak üzere birçok temel bölümün büyük oranda iyileştireceğinin sözünü de veren şirket, yapay zeka sistemi Copilot’un ve entegre reklamların daha az görünür hâle getirileceğini de belirtti.

Kaynak yönetiminde de ciddi iyileştirmeler yapılacağını aktaran Microsoft, Windows’un daha fazla temel bileşenini WinUI 3’e taşıyarak Başlat menüsüyle yapılan etkileşimlerin gecikme süresini azaltmayı da planlıyor.

“Büyük dosyaların kopyalanması ve taşınması daha hızlı ve daha kararlı olacak.” diyen şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin detaylıca analiz edildiğini belirtiyor ve çok daha iyi bir Windows deneyimi sunmak adına gerçek olması umut edilen büyük taahhütlerde bulunuyor.

