Şapkasız Sinan yine meydanı boş buldu! NATO kafa NATO mermer!

Çağdaşlıktan bahsedip şapka kanununa karşı çıkmaları sonucu idam edilenlerden bahsedemeyen Sinan Meydan bugünkü köşe yazısında skandala imza attı. 'Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bireylerinin giyiniş ve görünüşleriyle de çağdaş olması gerekiyordu. Bu amaçla 1925’te ve 1934’te kılık kıyafet düzenlemeleri yapıldı.' diyerek makul insan modelini kılık kıyafete sığdırmak üzerine kurulu faşizmi akladı.

'Şapka takmak çağdaşlık takmamak geri kalmışlık' düsturuyla 1 asırdırk afa ütüleyen hatta kafa kesen iğrenç ideolojinin artığı olarak her seferinde köşesinden böğüren Sinan Meydan yükselen Kemalizmin sağaldığı konforla atıp tutmaya devam ediyor...