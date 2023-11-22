  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Şapkasız Sinan yine meydanı boş buldu! NATO kafa NATO mermer!
Siyaset

Şapkasız Sinan yine meydanı boş buldu! NATO kafa NATO mermer!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 14:05:00 -
Şapkasız Sinan yine meydanı boş buldu! NATO kafa NATO mermer!

Çağdaşlıktan bahsedip şapka kanununa karşı çıkmaları sonucu idam edilenlerden bahsedemeyen Sinan Meydan bugünkü köşe yazısında skandala imza attı.

Çağdaşlıktan bahsedip şapka kanununa karşı çıkmaları sonucu idam edilenlerden bahsedemeyen Sinan Meydan bugünkü köşe yazısında skandala imza attı. 'Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bireylerinin giyiniş ve görünüşleriyle de çağdaş olması gerekiyordu. Bu amaçla 1925’te ve 1934’te kılık kıyafet düzenlemeleri yapıldı.' diyerek makul insan modelini kılık kıyafete sığdırmak üzerine kurulu faşizmi akladı.

'Şapka takmak çağdaşlık takmamak geri kalmışlık' düsturuyla 1 asırdırk afa ütüleyen hatta kafa kesen iğrenç ideolojinin artığı olarak her seferinde köşesinden böğüren Sinan Meydan yükselen Kemalizmin sağaldığı konforla atıp tutmaya devam ediyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23