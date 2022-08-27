"Sapık"a savunma yapan Kılıçdaroğlu'nun hapse attırdığı Fatih Tezcan'a alçak saldırı! Kişisel hesabından flaş açıklama

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FETÖ’cü hesaplar tarafından hedef alınan Fatih Tezcan’a yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hapse attırdığı Fatih Tezcan’a yönelik FETÖ'cü alçaklar tarafından aşağılık ithamlarda bulunuldu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Merve Tezcan, eşine yönelik alçak iftiralara karşı tepkide bulundu. Tezcan, müfterilere yönelik yargıya başvuracaklarını duyurdu.

“Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin!”

Fatih Tezcan’ın kişisel hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ben MERVE TEZCAN eşim FATİH TEZCAN hakkında atılan bu ahlaksız,asılsız,çirkin iftiraların tutuklanma sebebiyle hiç bir ilgisi yoktur!Kendisinin de tutuklanmadan önce belirttiği sebeplerden dolayı süreç devam etmektedir.Allah düşmanın da şereflisini,ahlaklısını versin!!

Bu twitle ve konu ile ilgili resim ve paylaşım,yapanlara avukatımız dava açacaktır."

'Sapık'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Tezcan’ı hapse mahkum ettirdi

İmam hatiplere yönelik "sapık" hakaretine rağmen Gülşen adlı şarkıcı parçasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Fatih Tezcan'ı hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum ettirmişti. Fatih Tezcan, hapis kararını Twitter’dan duyurmuş ve gerekçenin “Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ve Hatay kurtuluş örgütü‘nün Samandağ uzantılarını deşifre…” olduğunu belirtmişti.