Kolombiya’da pedofili Yahudilerin Lev Tahor tarikatına düzenlenen operasyonla 17 çocuk kurtarılırken, ABD’de pedofili bir Yahudi, 200’den fazla çocuğun fotoğrafını çektiği galerisi yakalandı. Yahudi mikroplarının tüm dünyada ne denli pislik biçimde suçlara karıştığı herkes tarafından görülerek her yerden tecrit edilmesi hayati aciliyete sahip bir zaruret almıştır.

Kolombiya’da geçen hafta gerçekleşen bir operasyon, Yahudi alçakların çocuk istismarına ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Yarumal şehrinde, Ultra-Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor’a bağlı 17 çocuk güvence altına alındı. Tarikat üyelerinin kaldığı otel baskınında 9 kişi gözaltına alınırken, çocuklar yetkililer tarafından koruma altına alındı. Ekim ayının son haftasında Kolombiya’ya geldiği ve yeni tesis kurmak amacıyla kırsal bir mülk arayışı içinde oldukları belirlenen tarikatın, Latin Amerika’da geçmişi uzun ve karanlık suçlarla dolu.

Yahudi tarikatın sicilinde pedofili, tecavüz, insan kaçakçılığı...

Lev Tahor, 1980’lerde terörist İsrail’de kurulduktan sonra Meksika, Guatemala ve diğer Latin Amerika ülkelerinde faaliyet göstermiş, çocuk istismarı, zorla evlendirme, tecavüz ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla anılmış bir yapıdır. Tarikatın Latin Amerika’daki üye sayısının 300–350 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, çocukların dini doktrin kisvesi altında sistematik biçimde istismar edildiğini ve tarikatın faaliyetlerinin uluslararası boyut taşıdığını vurguluyor. Guatemala polisi, tarikatın üst düzey isimlerinden Yoel Alter’i çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında daha önce yakalamıştı.

Yahudi mikrobu tüm dünyada pisliğini gösteriyor

Bu vaka, yalnızca Kolombiya ile sınırlı kalmıyor. ABD’de bir havaalanında Yahudi bir pedofil, 200’den fazla çocuğun fotoğrafını çekerken suçüstü yakalandı. Bu olay, alçak Yahudilerin dünya genelinde çocuk istismarı ve pedofili ağlarının sınır tanımadığını ve bunlara karşı ülkeler arası koordineli mücadele gerekliliği bir tarafa işledikleri bu pislik suçların tüm dünya tarafından görülüp mikrop muamelesi yapılarak dışlanması gerektiğini gösteriyor.

Lev Tahor’un Latin Amerika’daki sistematik istismar yöntemleri ve ABD’deki pedofil vakası, Yahudi mikroplarının tüm dünyadan tecrit edilmek suretiyle ne denli acil bir mesele arz ettiklerini ortaya koyuyor.