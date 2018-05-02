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Sapık İlahiyatçı provokasyonlarına devam ediyor! ‘Camide Atatürk’e dua ettim diye…’

İslam ve Müslümanlar hakkında yaptığı skandal açıklamalarıyla tanınan sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç provokasyonlarına devam ediyor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, çocukların din eğitimi almasına karşı çıkan, imam hatipleri terörle özdeştiren, Diyanet’in fetvalarını eleştirip siyasi söylemlerde bulunan Kılıç şimdi de cami görevlileri hakkında provokatif bir yazı kaleme aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40
Sapık İlahiyatçı provokasyonlarına devam ediyor! ‘Camide Atatürk’e dua ettim diye…’

 yeniakit.com.tr  Operasyon sitesi karanlık Odatv’nin İslam karşıtı yazarlarından sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç, provokatif söylemlerine devam ediyor.

Daha önce içki içmenin yasak olmadığını, İmam Hatiplerin terör örgütü DAEŞ’e terörist yetiştirdiğini, başörtüsünün zorunlu olmadığını, çocuklara din eğitimi verilmemesi gerektiğini söyleyen, Diyanet’e akıl almaz eleştiriler yönelten, siyasi söylemlerde bulunup AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında saçma sapan konuşan Kılıç, şimdi de cami görevlileri üzerinden yeni provokasyon peşinde…

Din karşıtı din hocası!

Camide Atatürk’e dua ettim diye başıma neler geldi” başlıklı bir yazı kaleme alan Kılıç, milleti birbirine düşürmek için elinden geleni yaptı.

Katıldığı törenlerde yaptığı dualarda “cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının da ruhları şad olsun!” dediğini belirten Cemil Kılıç, bir dostunun daveti üzerine gittiği camide M. Kemal için dua etmesinin engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.  

Kılıç şunları yazdı:

Hep birlikte öğle namazımızı eda ettik. Namazı sözünü ettiğim hoca kıldırdı. Yani imamlık yaptı. Namazın ardından evvelce sözleştiğimiz şekilde Kur’an okumaya başladık. Ben Yasin Bölümü / Yasin Suresi’nin ilk iki sayfasını okudum. Diğer dört sayfayı da cami görevlisi ve yanındaki bir diğer hoca okudu. Ardından bir ilahi okundu. Daha sonra Dişi Sığır Bölümü / Bakara Suresi’nin ilk sayfası okunup dua için mikrofon bana uzatıldı.

Duaya başlamadan önce cami görevlisi hoca kulağıma eğilip fısıldayarak, “duada Atatürk’ün veya herhangi birinin adını zikretme, cemaatten tepki olabilir, devlet büyüklerimiz deyip geç!” şeklinde bir şey söyledi.

O anda büyük bir şaşkınlık yaşadım. Zira ben oraya Atatürk’ün adını da anmam için davet edilmiştim. Görevliye sesli olarak itiraz edip orada bir tartışma çıkarmak yerine hemen duaya başladım. Duanın başında, böylesi törenlerde okunan ayet ve surelerin Türkçelerinin de okunması ve açıklanması gerektiği üzerinde durdum ve duaya geçtim. Dua esnasında, normalde Atatürk’e ilişkin bir cümle telaffuz ederken orada ilave olarak bir cümle daha söyledim ve ardından cumhuriyetimizi payidar eyle diyerek Atatürk’e ilişkin üç kez dua etmiş oldum.

Bu nasıl ilahiyatçı? "12 yaşından önce din eğitimi verilemez"

Müslüman alimler itibarsızlaştırıldı, meydan sapkın ilahiyatçılara kaldı

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:40
  1. Cemil Kılıç
  2. Oda TV operasyonu
  3. oda tv
  4. ilahiyatçı

YORUM YAZ

  • yazmıyorumyazmıyorum27 dk önce
    din karşıtı din hocası olmaz din düşmanı adi piç şerefsiz kefere denir nesebi bozuk piç kurusuşertefsiz ....
  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI30 dk önce
    ALLAHIM bu ebücehil tipli insanlardan mevlam müslümanları korusun.Din karşıtı açıklama yapsın cehenneme kendisine odun hazırlasın.
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