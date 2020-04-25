Şaphaneli üreticilere damızlık teke

Kütahya’nın Şaphane ilçesindeki üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi "Koyun ve Keçilerin Verimliliğini Artırma Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 10 adet damızlık Honamlı Tekesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan 10 adet Honamlı Tekesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, proje uygulamaya gönüllü 5 yetiştiriciye teslim edildi.

Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçemiz Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, finansmanı Kütahya İl Özel İdaresince karşılanan, damızlık sürü ıslah projesi kapsamında ilçemizde 5 adet üreticimize toplam 10 adet honamlı ırkı damızlık tekeler teslim edildi.Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.