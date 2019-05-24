Şaphane’de kadınların ilçe ekonomisine katkısı artıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kadın istihdamını geliştirmek ve ekonomide daha fazla söz sahibi yapmak için Halk Eğitimi Merkezi tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında çalışmalara hız kazandırıldı.

Bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalarda mantar yetiştiriciliği alanında üç tesis kazandırılan ilçede bu kez kadın kursiyerağırlıklı yeni bir ’mantar yetiştiriciliği’ kursu açıldı. Usta Öğretici Bahar Yaren Ersöz’ün eğitmenlik yaptığı kursta mantar yetiştiriciliğini öğrenmek isteyen gençkadınlar dikkat çekiyor. Kursiyerler sektörde önce mesleği öğrenmek ve daha sonra devletin kadın girişimcilere yönelik teşviklerden yararlanarak işletme sahibi olmayı hedeflediklerini belirtti. Bu konuda kendilerine her zaman rehberlik yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri’ye teşekkür eden kursiyerler "Bu meslek sayesinde memleketimizi terk etmeden iş sahibi olmak istiyoruz" diye konuştular.