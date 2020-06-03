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Sapanca sahilinde normalleşme süreciyle hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:48:14 -
Sapanca sahilinde normalleşme süreciyle hareketlilik başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar, Sapanca Gölü sahilinde balık tutup yürüş yaptı.

Yağışlı havaya rağmen sahile giden vatandaşlardan bazıları aileleriyle yürüyüş yaptı, oltalarıyla balık tuttu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındaki bazı çocuklar da 6 saatlik istisna uygulaması doğrultusunda aileleriyle geldikleri sahilde yağışlı havaya rağmen göle girdi.

Vatandaşlar, spor yapmanın yanı sıra sahil boyunca bisiklete binmenin tadını çıkardı.

Sahil boyunca bazı işletmelerin açıldığı, bazılarında ise hazırlıkların devam ettiği görüldü.


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