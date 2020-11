Sapanca Gölü'nün çevresi farkındalık oluşturmak amacıyla temizlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, bölgenin önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün korunmasına dikkati çekmek amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kırkpınar sahilinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte, gölün etrafında kirliliğe neden olan çöp, plastik ve diğer atıklar toplandı.

Başkan Yüce, gazetecilere, ülkenin en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Sapanca Gölü'nün kirlenmesine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Her yıl 100 milyon metreküp suyun gölden tahsis edildiğini aktaran Yüce, "Büyükşehir Belediyemiz, Sapanca Gölü'nde düzenli olarak gölü koruyucu ve atıkları önleyici tedbirler almaktadır. Yine düzenli olarak gölde temizlik çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki göldeki pisliğin en büyük kaynağı yine insan eliyle atılan katı atıklardır. Eğer biz doğayı kendi kendine bırakırsak, doğa zaten kendini temizliyor." diye konuştu.

Yüce, katı atıkların doğaya zarar verdiğine dikkati çekerek, yarınlara daha yeşil bir dünya ve verimli su kaynakları bırakmak için el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Temiz su sağlıktır, mutlu yarınlardır." diyen Yüce, "Sapanca Gölü'nü korumak, her birimize düşen görevdir. Sapanca can damarımız, hayat kaynağımızdır. Dolayısıyla bunu koruyarak kullanmak vecibedir. Bu görevi her vatandaşımızın yerine getirmesi lazım." ifadesini kullandı.