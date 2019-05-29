Sapanca Belediyesi 3. El Sanatları festivali başvuruları başladı

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan el sanatları festivali hazırlıklarını tamamlıyor.

25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sapanca Belediyesi 3. El Sanatları Festivali bu yılda dopdolu geçecek. Sapanca Belediyesi Kültür Müdürü Çağrı Turgay Ustaoğlu festival ile ilgili açıklamada bulundu. Ustaoğlu, “Her sene olduğu gibi bu senede Kırkpınar’da düzenleyeceğimiz festivalde yer almak, coşkuyu yaşamak, eğlencenin tadına varmak isteyen herkesi festival alanına bekliyoruz. 3. El Sanatları Festivali’nde stant kiralamak isteyen vatandaşlarımız 0 533 153 58 02 nolu telefondan, [email protected] ve www.sapanca.bel.tr adresinden bilgilere ulaşabilir” diye belirtti.

“Stant başvuruları”

Sapanca Belediyesi, tarafından stant başvurularının, Sapaş Turizm Gıda Ticaret San. Ve Tic. A.Ş Ziraat Bankası Sapanca Şubesi 565-68624370-5012 hesap ve TR3400 0100 0565 6862 4370 5012 nolu ibana yatırılabileceği bilgisi paylaşıldı.