Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal; "Vatandaşların hayvan hareketliliğini durdurmaları gerektiğini belirterek, salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin devreye alındığını vurguladı. Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde Büyükbaş hayvanlarda Şap Hastalığı çıkmış olup; İlçemiz Kızılcaköy, Beyköy, Baklaköy, Karatepe, Güzelköy, Uzundere, Yavuzköy, Merkez-Çarşı, Merkez-Serdaroğlu, Ovaköy, Cumadere, Kızılcaköy, Merkez-Altıeylül, Başçayır, Merkez-Soğukkuyu, Mezeköy Mahalleleri gözetim bölgesi içinde kalmakta olup karantina tedbirleri gereği Hayvan hareketleri kısıtlanmıştır" açıklamasında bulundu.

KARACASU’DA ŞAP HASTALIĞINA YÖNELİK KARANTİNA KALDIRILDI

Öte yandan Aydın’ın Karacasu ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle uygulanan kordon ve karantina tedbirleri kaldırıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalık sürecinin kontrol altına alındığı ve uygulanan tedbirlerin ardından karantinanın sona erdiği bildirildi. Süreç boyunca gerekli hassasiyeti gösteren yetiştiricilere teşekkür edilirken, hayvan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına aşılama ve dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca yetiştiricilerin, hayvan sağlığına yönelik uygulamalarda duyarlı davranmalarının hem bireysel hem de bölgesel hayvancılık açısından kritik olduğu ifade edildi. Öte yandan, yetiştiricilerin hayvan hareketleri ve sevk işlemleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri kaydedildi.