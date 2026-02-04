  • İSTANBUL
Yerel Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti
Yerel

Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şap karantinası! Şimdi de o kent alarma geçti

Kısa süre önce yaklaşık 20 ilde görülen ve sonra kontrol altına alınan şap hastalığı, bu kez Ege Bölgesi’nde Aydın ilinde görüldü. Köşk ilçesinde görülen hastalık sonrasında 16 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede hayvan giriş çıkışları da yasaklandı. Öte yandan Karacasu’da şap hastalığına yönelik karantina kaldırıldı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından şap hastalığı tedbirleri kapsamında Köşk ilçe mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sultanhisar ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Köşk ilçe mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bölgelerde yalnızca izinli ve kontrollü sevk yapılabilecek.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sultanhisar ilçesinde ve Köşk yakınlarında şap hastalığı vakalarının görülmesi üzerine geniş kapsamlı bir karantina kararı aldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal; "Vatandaşların hayvan hareketliliğini durdurmaları gerektiğini belirterek, salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin devreye alındığını vurguladı. Sultanhisar İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde Büyükbaş hayvanlarda Şap Hastalığı çıkmış olup; İlçemiz Kızılcaköy, Beyköy, Baklaköy, Karatepe, Güzelköy, Uzundere, Yavuzköy, Merkez-Çarşı, Merkez-Serdaroğlu, Ovaköy, Cumadere, Kızılcaköy, Merkez-Altıeylül, Başçayır, Merkez-Soğukkuyu, Mezeköy Mahalleleri gözetim bölgesi içinde kalmakta olup karantina tedbirleri gereği Hayvan hareketleri kısıtlanmıştır" açıklamasında bulundu.

KARACASU’DA ŞAP HASTALIĞINA YÖNELİK KARANTİNA KALDIRILDI

Öte yandan Aydın’ın Karacasu ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle uygulanan kordon ve karantina tedbirleri kaldırıldı.

Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalık sürecinin kontrol altına alındığı ve uygulanan tedbirlerin ardından karantinanın sona erdiği bildirildi. Süreç boyunca gerekli hassasiyeti gösteren yetiştiricilere teşekkür edilirken, hayvan sağlığının korunmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada, benzer durumların tekrar yaşanmaması adına aşılama ve dezenfeksiyon kurallarına titizlikle uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca yetiştiricilerin, hayvan sağlığına yönelik uygulamalarda duyarlı davranmalarının hem bireysel hem de bölgesel hayvancılık açısından kritik olduğu ifade edildi. Öte yandan, yetiştiricilerin hayvan hareketleri ve sevk işlemleriyle ilgili detaylı bilgi almak için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri kaydedildi.

