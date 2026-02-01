  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Şantiyede ihmaller zinciri! Başına matkap düşen işçi ağır yaralandı
Yerel

Şantiyede ihmaller zinciri! Başına matkap düşen işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Şantiyede ihmaller zinciri! Başına matkap düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, yukarıdan düşen matkabın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Şantiyede yaşanan bir anlık ihmal, ağır yaralanmayla sonuçlandı. Olay, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Bölgesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Suriye uyruklu işçi Abdulbaset Alnajıp (44), şantiyede çalışırken düşen matkabın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alnajıp’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

