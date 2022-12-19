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Dünya Şansölye Putin'e seslendi! "Bu savaşı..."
Dünya

Şansölye Putin'e seslendi! "Bu savaşı..."

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Scholz, Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 06:56:00 -
Şansölye Putin'e seslendi! "Bu savaşı..."

Başbakan Scholz, "Hedefimiz Rusya'nın savaşını durdurmak, Ukrayna'nın bütünlüğünü korumaktır." dedi.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için Putin ile konuşmaları gerektiğine dikkati çeken Scholz, "Bunun telefon üzerinden mi, video bağlantısı üzerinden mi yoksa uzun bir masa etrafında mı yapılacağını göreceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ateşkes için çeşitli şartlar ileri sürerken, Rusya bunu kabul etmeyip, masaya ön koşulsuz oturabileceklerini belirtiyor.

Almanya Şansölyesi, Rusya'nın "Bunun böyle devam edemeyeceğini kabul etmesi gerektiğine" inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savaşı durdurmaları, birlikleri geri çekmeleri ve böylece karşılıklı anlayış için bir fırsat yaratmaları gerekiyor."

Bir kez daha Rusya Devlet Başkanı'na seslenen Olaf Scholz, "Putin, bu savaşı durdurun." ifadesini kullandı.

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