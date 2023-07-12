Şansın böylesi... Tek anlaşmayla 1 milyar dolar kazandı!

Ünlü milyarder Carl Icahn pazartesi günü servetini 1,1 milyar dolar arırdı. Icahn’ın servetindeki bu artış yatırım firması Icahn Enterprises’ın bir grup bankayla değiştirilebilir kredi anlaşmasına varmasıyla gerçekleşti.

Bloomberg’ün haberine göre, söz konusu anlaşma, temmuz ayında hisse senetlerinin değeri üzerinden verilen kredileri temel almayacak şekilde düzenlendi. Milyarder yatırımcı bankalarla vardığı anlaşma üzerinden Icahn Enterprises’a yönelik yatırımcı endişelerini gidermeyi hedefliyor. Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre, açığa satış firması Hindenburg Research’ün mayıs ayında yayınladığı raporunun ardından Icahn Enterprises’ın ardından hisseleri yarıdan fazla değer kaybetmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Icahn Enterprises hisseleri %20 değer kazanarak New York Borsası’nda 34,69 dolardan işlem gördü. Hisse senetlerindeki ani yükselişle birlikte Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre aktivist yatırımcının net serveti 11,1 milyar dolara ulaştı.

Icahn’ın serveti hâlâ 2023’ün şubat ayındaki 15 milyar dolarlık zirvesinden aşağıda seyrediyor. Milyarder yatırımcının serveti Nate Anderson’ın açığa satış firması Hindenburg Research’ün Icahn’ın imparatorluğuna dair bir dizi suçlama yöneltmesiyle düşüşe geçmişti.

Açığa satış firması Icahn Enterprises’ın hisse değerinin aşırı kaldıraca maruz bırakıldığını ve firmanın net varlıklarının değerinin çok ötesinde prim sağladığını iddia etmişti. Raporda ayrıca Icahn’ın krediler için teminat olarak taahhüt ettiği 100 milyondan fazla hissenin yatırım firmasının hisse değerinin neredeyse üçte birine eşit olduğu vurgulanmıştı.

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87 yaşındaki Icahn %85’lik payı ile Icahn Enterprises'ın en büyük hissedarı konumunda. Yatırım firmasının varlıkları enerji, otomobil satış bayiliği, gıda ambalajı ve gayrimenkul gibi farklı sektörlerden birçok şirket bulunuyor.

Milyarder yatırımcının kreditörlerle anlaşmaya varması Icahn Enterprises hisselerine yönelik marj çağrısı endişelerini giderebilecek nitelikte. Zira kredi anlaşması yatırım firmasının sermaye tabanını ve net varlık değerini destekliyor.

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