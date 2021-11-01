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Dünya Şansa bakın! Yıllar önce bit pazarından aldı, elmas çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
Dünya

Şansa bakın! Yıllar önce bit pazarından aldı, elmas çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İngiltere'de yıllar önce bit pazarından aldığı broşun 34 karat elmas olduğunu öğrenen 70 yaşındaki kadın hayatının şokunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:21:00 -
Şansa bakın! Yıllar önce bit pazarından aldı, elmas çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İngiltere'de 70 yaşındaki kadının yıllar önce bit pazarından aldığı broşun 34 karat elmas olduğu ortaya çıktı. Northumberland’de yaşayan kadın, evdeki eski eşyaları toplarken bulduğu, tam olarak ne zaman satın aldığını hatırlamadığı taşı ve birkaç başka şeyi ekspere götürdü. Featonby’s Müzayede Evi’nden Mark Lane, taşın elmas ve 2 milyon sterlin (26,51 milyon lira) değerinde olduğunu söyleyince hayatının şokunu yaşadı, kulaklarına inanamadı.

Teyit edildi, sertifika verildi

Lane şunları söyledi: “Adının gizli kalmasını söyleyen hanımefendi bir torba mücevherle geldi. Bu taşın olduğu takı değerli olmayan birkaç başka takıyla bir kutunun içindeymiş yıllardır. Evi topladığı, fazlalıkları attığı sırada elmasın da aralarında olduğu takıları bulduğunu söyledi. Neredeyse çöpe atacakmış komşusu değerlendirme yapılmasını önermiş. Madeni 1 sterlinden büyük taşı önce test cihazıyla inceledik. Londra’daki ortaklarımıza yolladık ve sonunda Belçika’da Antwerp’teki uzmanlar 34 karat olduğunu teyit etti. Sertifika verdi.”

Başkent Londra’daki bir galeride kilit altında tutulan elmas 30 Kasım’da düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak.

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