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Kadın - Aile Şanlıurfalı kadınlar, Avrupa'ya açılacak
Kadın - Aile

Şanlıurfalı kadınlar, Avrupa'ya açılacak

Şanlıurfa'da dezavantajlı ve farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatifte hazırlanan tescilli ürünler, Avrupa sofralarını süsleyecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:50:00 -
Şanlıurfalı kadınlar, Avrupa'ya açılacak

Şanlıurfa'da dezavantajlı ve farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek kurduğu kooperatifte hazırlanan tescilli ürünler, Avrupa sofralarını süsleyecek.

Kentte yaklaşık 8 ay önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. ve Eyyübiye Belediyesinin desteğiyle farklı meslek gruplarına mensup 21 kadın bir araya gelerek Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Destek Programından (KOOP-DES) makine ve ekipman desteği alan kadınlar, Şanlıurfa Teknokentte kiraladıkları endüstriyel mutfakta şehrin tescilli ürünleri olan külünce, içli köfte, ağzı açık, ağzı yamuk, isot, isot reçeli, biber ve patlıcan kurutmalıkları gibi ürünleri organik ve hijyenik bir ortamda üretmeye başladı.

Kısa sürede yurt içinde birçok kente ürünlerini gönderen kadınlar, gelen yoğun talep üzerine yurt dışı pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Urfa Agro Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, kentteki tescilli ürünlerin daha doğal ve hijyenik bir ortamda üretilmesi ve tüketiciye sunulması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kadın dayanışması ve birlikteliğinin en iyi örneğini sergilemeye çalıştıklarını belirten Yazmacı, şöyle konuştu:
"Şubat ayında kooperatifimizi kurduk. Kooperatif olarak Ticaret Bakanlığına başvurduk. KOOP-DES Programı kapsamında makine ve ekipman desteği almaya hak kazandık.Teknokent bünyesindeki mutfağı kiralayarak ürünlerimizi üretmeye başladık. 21 kadınla kurduğumuz kooperatifimizde aralarında Suriyelilerin de bulundu 10 dezavantajlı kadın çalışıyor. Bu sayımızı zaman zaman 20'ye çıkarabiliyoruz. Daha önce evlerinde yaptıkları organik kuru gıdaların yanında coğrafi işaret almış ürünleri daha hijyenik ortamda hazırlıyorlar. Şu anda isot, kuru patlıcan, dolmalık biber, isot reçeli, kuru domates ve biberin yanı sırada ara sıcaklar dediğimiz, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, içli köfte ve külünce gibi ürünlerini yapıyoruz. Asıl hedefimiz kadınların hem ekonomik alanda hem de sosyal alanda güçlenmesini sağlamak. Kadınlarımızın elleri gerçekten çok lezzetli, bu ürünlerimizi yurtdışına göndermeye başlayacağız. Talepleri almaya başladık."

 

 

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