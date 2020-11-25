Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 tır insani yardım

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi, patates, odun ve sobaların bulunduğu tırlar, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle Suriye'de insanı dramın devam ettiğini söyledi.

Kış mevsimiyle birlikte insani dramın had safhaya ulaştığını belirten Gerem, "İdlib'te insanların açlık ve soğukla imtihanları devam ediyor. Kış mevsiminde taşların dibinde, açıkta veya çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunların çoğu, yaşlı, çocuk ve kadınlar. Oradaki mazlumlar bizden yardım bekliyor. Bizim başlattığımız un, mont ve çizme kampanyalarımız devam ediyor. Bir çift çizme 12, bir mont 35, bir un torbası ise 120 TL. Mazlumların bunlara ihtiyacı var. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar İdlib'e uğurlandı.

Törene, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.