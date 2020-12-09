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Aktüel Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:48:18 -
Şanlıurfa'daki silahlı kavgayla ilgili 7 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Özgören Mahallesi'nde önceki gün akraba olan Doğan ailesinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki gün çıkan silahlı kavgada Fevzi Doğan hayatını kaybetmiş, Mehmet, Mahmut, İbrahim, Halil ve İsmail Doğan ise yaralanmıştı.


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