Dünya Kupası tarihine damga vuran olaylar! O olaydan sonra kırmızı kart kuralı çıktı!

Şili'den Leonel Sanchez, rakibi Mario David'e attığı yumruk nedeniyle cezalandırılmadı ancak bir süre sonra karşılık vermek için Sanchez'in kafasına tekme atan David, oyundan ihraç edilen ikinci İtalyan oldu. Sanchez, başka bir pozisyonda İtalyan Humberto Maschio'nun burnunu kırdı ancak yine oyundan atılmadı. Şili, polisin birkaç kez sahaya girerek oyuncuların kavgalarını ayırdığı maçı 2-0 kazandı. İtalya basınının yerden yere vurduğu hakem Aston, daha sonra sarı ve kırmızı kartların uygulanmasının öncüsü oldu.