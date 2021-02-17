  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 08:38:00 -
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık
Medya

EDHO'da izleyenleri şoke edecek ayrılık

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta ayrılık rüzgarları esecek. EDHO'nun Polat Alemdar'ı olarak nitelendirilen..
Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik
Dünya

Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Joao Leao, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini ve listede Türkiy..
İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar
Dünya

İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar

İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanışa geçerken Jerusalem Post gazetesi, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Gazete, İra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay