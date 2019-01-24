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Şanlıurfa'da yeni gelin dehşeti! Kocasından 'hayır' cevabını duyunca…

Şanlıurfa'nın Veysel Karani Mahallesi'nde 15 günlük yeni gelin, boşanma isteğini kabul etmeyen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:24
Şanlıurfa'da yeni gelin dehşeti! Kocasından 'hayır' cevabını duyunca…

Şanlıurfa'da polis tarafından kimliği açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği eşi Mehmet E.'yi (27) bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan kadının, boşanma isteğine olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan kadın, 15 gün önce evlendiği Mehmet E.'ye, anlaşamadıklarını belirtip, boşanmak istediğini söyledi.

Mehmet E., kadının bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, mutfaktan aldığı bıçakla, kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet E., komşuların çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yeni damat hayatını kaybetti

Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet E.'ün cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:24
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