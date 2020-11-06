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Aktüel Şanlıurfa'da yaşayan hamile kadının "Eşme ayvası" isteği yerine getirildi
Aktüel

Şanlıurfa'da yaşayan hamile kadının "Eşme ayvası" isteği yerine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:06:26 -
Şanlıurfa'da yaşayan hamile kadının "Eşme ayvası" isteği yerine getirildi

KOCAELİ (AA) - Şanlıurfa'da yaşayan ve sosyal medya aracılığıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen "Eşme ayvası" isteyen hamile kadına, belediye tarafından ayva gönderildi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde geliri, KOÜ Vakfına bağışlanarak dar gelirli öğrencilerin eğitime destek vermek amacıyla Ormanya'da Eşme ayvası satışı yapıldı.

Şanlıurfa Viranşehir'de öğretmenlik yapan Umut Horzum, sosyal medya üzerinden Eşme ayvası satışı yapıldığını gördü.

Horzum, sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Kocaman'a eşinin hamile olduğunu, daha önce Eşme ayvası yediğini ve tadını unutamadığını iletti.

Mesajı gören Kocaman, Eşme ayvası ve cezeryesinin Şanlıurfa'ya gönderilmesini sağladı.

Öğretmen Horzum, "Kartepe'den Şanlıurfa Viranşehir'e 'Eşme ayvası' isteğimizi yerine getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Belediyesi ailesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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