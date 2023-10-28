  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunlar bir de utanmadan suret-i haktan görünüyor! Şu yapılan tam bir namussuzluk

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları
Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 09:24:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Birecik ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Birecik ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.

Kentte 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi adli makamlara sevk edildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sütcü İMAM

Sayın Bakanım Türk halkının DUA sı sizinle iyiki varsın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23