Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Birecik ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Birecik ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.
Kentte 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi adli makamlara sevk edildi. (İLKHA)