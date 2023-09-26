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Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 09:17:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 900 gram esrar, 1156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapmak ve nakletmek suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İLKHA)
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