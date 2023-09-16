Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bahçesinde kenevir bitkisi eken bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bahçesinde kenevir bitkisi eken bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığı ve asayiş Müdürlüğü Jasat Timleri tarafından Birecik ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen Y.B. isimli şahsın evinin bahçesinde arama yapıldı.
Yapılan aramada yaklaşık 2-2,5m uzunluğunda ekili halde (160) kök Dişi Kenevir bitkisi ele geçirildi.
Y.B. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. (İLKHA)
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