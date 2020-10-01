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Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:11:34 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 5 günde aralarında sebze yüklü kamyonet ile otomobillerin de olduğu araçları durdurarak arama yaptı.

Araçlarda narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, sebze çuvalları arasına, bavula ve stepneye gizlenmiş halde 95 kilo esrar, 4 kilo metamfetamin ve 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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