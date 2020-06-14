  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:36:22 -
Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Halfeti- Birecik yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Fatih Ö.’nün kullandığı 34 BIC 610 plakalı araç ile Filiz Nur F.’nin kullandığı 35 AU 0585 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Mehmet Fatih Ö., Filiz Nur F., Esin Nur F., Elif Mina F., Ece Sultan F. ve Nahide Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı