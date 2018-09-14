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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 kişi gözaltında

Polisin 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

14 Eylül 2018 Cuma 18:16
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 kişi gözaltında

2018-2019 eğitim- öğretim yılı dolayısıyla Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evde yapılan aramada satışa hazır halde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:16
  1. şanlıurfa
  2. operasyon
  3. narkotik

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