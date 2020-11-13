  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:49:22 -
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adil A. idaresindeki 33 ALK 72 plakalı tır, Şanlıurfa-Mardin Otoyolu 24. kilometresinde orta refüjden karşı yola geçerek Erdal G'nin (37) kullandığı 34 JK 6748 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan otomobildeki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay