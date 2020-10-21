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Aktüel Şanlıurfa'da temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Aktüel

Şanlıurfa'da temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti

İşçi Mehmet Kara: - "7 çocuğum var ve asgari ücretle çalışıyorum. Borcum da var ama parada gözüm olmadı"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:10:54 -
Şanlıurfa'da temizlik işçisi bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir temizlik işçisi yolda bulduğu 35 bin 360 lirayı sahibine teslim etti.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Kara, Cumhuriyet Caddesi'nde çalışırken yolda bir poşet gördü.

Poşeti inceleyen Kara, içinde para olduğunu görünce Sarayönü Polis Merkezi'ne götürüp teslim etti.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, paranın Cemal Kaya'ya ait olduğunu belirledi.

Temizlik işçisi Kara, polis ekiplerinin nezaretinde 35 bin 360 lirayı Kaya'ya teslim etti.

Kara, gazetecilere, bulduğu paraya dokunmadan polis merkezine götürdüğünü belirterek, "Borcum var ama parayı almak hiç aklımdan geçmedi. Sahibinin teşekkür etmesi bana yetti. 7 çocuğum var ve asgari ücretle çalışıyorum. Borcum da var ama parada gözüm olmadı. Sahibine teslim ettim, şimdi mutluyum." diye konuştu.

Cemal Kaya ise Kara'ya örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Parayı bankadan çektikten sonra düşürdüğünü fark edince çok üzüldüğünü anlatan Kaya, "Allah kendisinden razı olsun. Temiz bir insanmış, paramı getirdi." dedi.

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