Şanlıurfa'da taşlı sopalı aile kavgası! Yaralılar var Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan tartışmanın silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eski PTT Caddesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşlar kullanıldı Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada Teyyar G. ile Seydi G. silahla yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. 112 Acil Servis ekiplerince, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Teyyar G, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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