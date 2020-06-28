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Aktüel

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:06:16 -
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kişi, akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet el-Berho, merkez Eyyübiye ilçesi Açmalı Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

Bir süre suda çırpınan Berho, daha sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis ekibi, kanalda arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verildi.

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