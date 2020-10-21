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Aktüel Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
Aktüel

Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:21:05 -
Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi civarındaki sulama göleti yakınında oynayan Ali Demirtaş (4) dengesini kaybederek suya düştü.

Çocuğun sesini duyan vatandaşlar, yaklaşık 2 metre derinliğindeki gölete girerek Demirtaş'ı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirtaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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