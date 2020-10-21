Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama göletine düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Akdilek Mahallesi civarındaki sulama göleti yakınında oynayan Ali Demirtaş (4) dengesini kaybederek suya düştü.
Çocuğun sesini duyan vatandaşlar, yaklaşık 2 metre derinliğindeki gölete girerek Demirtaş'ı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirtaş'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.