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Şanlıurfa'da sokaklar göle döndü

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, sınır ilçeleri Harran ve Akçakale'de sokakları göle çevirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
Şanlıurfa'da sokaklar göle döndü

’nın Suriye sınırındaki Harran ve Akçakale ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar göle döndüğü için trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ise kapalı alanlara girdi. Harran’da ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler su altında kaldı, ekili arazilerde hasar oluştu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:06
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