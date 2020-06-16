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Aktüel

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:52:05 -
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sepetli Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, M.C. ile Y.S. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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