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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralı

Aynı mahallede somun fabrikası işleten akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:05
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede somun fabrikası işleten iki aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Mehmet Kılıç ve Mustafa Kılıç kardeşler yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 22:05
  1. şanlıurfa
  2. kavga
  3. kardeş

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