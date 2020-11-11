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Aktüel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

Operasyonda, kümese gömülü uzun namlulu piyade tüfeği ile 4 silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:21:24 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde 3 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, kümesin içerisinde gömülü vaziyette uzun namlulu piyade tüfeği ile evlerin diğer bölümlerinde 2 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, bu silahlara ait 5 şarjör ile 162 mermi ve terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.A. ve İ.H.K. tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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