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Aktüel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Operasyonda çok sayıda mermi, tabanca ile şarjör ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:53:58 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahallerdeki iki adrese operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu tüfeklere ait 1500 mermi, 14 uzun namlulu tüfek şarjörü, bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ve 29 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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