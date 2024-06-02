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Yerel Şanlıurfa'da polisleri taşıyan minibüs alev alev yandı!
Yerel

Şanlıurfa'da polisleri taşıyan minibüs alev alev yandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 13:34:57 - 2024-06-02 13:34:57

Şanlıurfa'da emniyet personellerini taşıyan midibüs alev alev yandı.

Şanlıurfa'da emniyet personellerini taşıyan midibüs alev alev yandı. Yaralının olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı mevkisinde meydana geldi. Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personellerini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personelleri tahliye etti. Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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