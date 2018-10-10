Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 polis yaralı
Özel Harekat polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 polis yaralandı.10 Ekim 2018 Çarşamba 18:01
Kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde yaşandı. Özel Harekat polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kaza sonrası yaralanan 10 polis, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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