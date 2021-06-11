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Gündem Şanlıurfa'da polislere ateş açan saldırganlar tutuklandı
Gündem

Şanlıurfa'da polislere ateş açan saldırganlar tutuklandı

Şanlıurfa'da polislerin üzerine ateş açan ve 2 polisi yaralayan 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 19:15:00 - 2021-06-11 19:33:55
Şanlıurfa'da polislere ateş açan saldırganlar tutuklandı

Şanlıurfa’da sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi yaralayan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganlar tutuklandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisin yaralanmasına neden olan M.O., S.D. ve İ.C.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 polis yaralanmıştı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru kolundan yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

Gündem

Şanlıurfa'da bir araçtan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı

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Yorumlar

Tr.

Besleyin,gebertmeyin sakın....siz devletin şevkatli elisiniz..Gebertin bu köpekleri...zaten yakalandı falan demeyin,el altından kaybedin.Tanık,kanıt,bilgi,belge kalmasın.
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