Şanlıurfa'da polislere ateş açan saldırganlar tutuklandı
Şanlıurfa'da polislerin üzerine ateş açan ve 2 polisi yaralayan 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisi yaralayan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırganlar tutuklandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına silahlı saldırı düzenleyerek 2 polisin yaralanmasına neden olan M.O., S.D. ve İ.C.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkartılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 polis yaralanmıştı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde uygulama yapan sivil polis aracına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru kolundan yaralandı.
Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.