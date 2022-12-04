Şanlıurfa'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Olay, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken patlamanın sebebi henüz açıklanmadı.