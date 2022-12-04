  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şanlıurfa'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 11:42:00 -
Şanlıurfa'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken patlamanın sebebi henüz açıklanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23