Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker, "İlçemizdeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor." dedi.

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