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Aktüel Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı ikiye çıktı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Hayatını kaybeden iki kişinin eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yakını olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:46:37 -
Şanlıurfa'da otomobilin tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı ikiye çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da dün otomobilin tıra çarptığı kazada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 52. kilometresinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada yaralanan avukat Ferman Türk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Zekiye Yelda Türk ile Ferman Türk'ün eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yakınları olduğu öğrenildi.

Türk ailesinin, Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün Ankara'daki taziyelerinden döndükleri bildirildi.

Mardin Barosu da Ferman Türk için taziye mesajı yayımladı.

Şirvan Türk idaresindeki 63 ABM 553 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 52. kilometresinde İsmail Hacı Bina yönetimindeki 63 K 4674 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada Zekiye Yelda Türk hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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