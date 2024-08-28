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Yerel Şanlıurfa’da otomobilin inşaat çukuruna düştüğü anlar kamerada
Yerel

Şanlıurfa’da otomobilin inşaat çukuruna düştüğü anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:30:00 - 2024-08-28 13:34:25

Şanlıurfa’da otomobilin inşaat çukuruna düştüğü anlar kamerada

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Araçtaki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EM 0079 plakalı otomobil, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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