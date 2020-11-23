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Aktüel Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:24:46 -
Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilden iki cep telefonunun çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Demokrasi Mahallesi'nde bulunan Remil Caddesi'nde bir sürücü, manava gitmek için kapısını kilitlemeden aracından ayrıldı.

Bir süre sonra otomobiline dönen sürücü, ön koltukta bıraktığı iki cep telefonunu bulamayınca durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracın yanına gelen kişinin cep telefonlarını çaldığını belirledi.

Zanlının hırsızlıktan kaydı bulunan S.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın otomobilin yanına gelerek gözlem yapması, aracın kapısını açıp telefonları çalarak uzaklaşması yer alıyor.

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