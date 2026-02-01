Şanlıurfa’da Ortaçağ kavgası: Taş, sopa ve kürekli kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga Ortaçağ görüntülerini andırdı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı meydan kavgasında 7 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken cep telefonuyla görüntülenen kavga Ortaçağ filmlerinde görülen sahneleri aratmadı.