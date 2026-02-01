  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz? Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık! AK Partili Başkan dev hizmeti böyle anlattı! Tek bir ile 6,7 milyar lira… YPG’nin yaptığını Siyonist İsrail yapmaz İran’dan AB’ye karşı hamle! Terör listesine aldı Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!
Gündem Şanlıurfa’da Ortaçağ kavgası: Taş, sopa ve kürekli kavgada 7 kişi yaralandı
Gündem

Şanlıurfa’da Ortaçağ kavgası: Taş, sopa ve kürekli kavgada 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga Ortaçağ görüntülerini andırdı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı meydan kavgasında 7 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken cep telefonuyla görüntülenen kavga Ortaçağ filmlerinde görülen sahneleri aratmadı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23