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Şanlıurfa'da operasyon! Kaçak trafolar söküldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 600 eve enerji sağlayabilecek kapasiteye sahip 10 kaçak trafo söküldü.

20 Kasım 2018 Salı 10:10
Şanlıurfa'da operasyon! Kaçak trafolar söküldü

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da son 10 gündeki saha denetimlerinde tespit edilen 10 kaçak trafoya savcılık kararıyla el konulduğu bildirildi.

600 eve bedava elektrik

Çoğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoların 600 haneye enerji sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir yandan müşterilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK mevzuatlarına uygun biçimde kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yapan Dicle Elektrik, diğer yandan da enerji kalitesini artırabilmek için kaçak elektrik kullananlara karşı mücadele ediyor. Bunun için ‘3K’ adıyla hayata geçirdiği Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Projesi'ni yürüten şirket, kaçak kullanımla hem teknolojik olarak hem da insan gücüne dayalı saha denetimleri yaparak mücadele ediyor.

Bu çerçevede Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü ekiplerinin, son 10 gün içinde jandarmanın desteğiyle, Siverek ilçesine bağlı Destek, Ördek ve Kalınağaç köyleri ve Gürakar mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında 10 kaçak trafo tespit edildi.

Vinçle söktüler

Şirket avukatlarının başvurusu üzerine savcılık kararıyla el konulan kaçak trafoların vinçlerle söküldüğü ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:10
  1. Şanlıurfa
  2. dedaş
  3. şanlıurfa
  4. elektrik
  5. kaçak
  6. trafo

YORUM YAZ

  • mahmut bakışmahmut bakış20 dk önce
    urfalıdemek ... demektir
  • müslümmüslüm52 dk önce
    Kaçak trafoları yaziyorsunuzda neden Dicle Elektrik'in Şanlıurfalılara afaki faturalar çıkarttığı yazmiyorsunuz. Kaçak kullanmayan vatandaşlar Dicle Elektrik tarafından adeta cezalandırılıyor. Yapılan şikayetler dikkate alınmiyor. Diçle Elektrik'e hergün binlerce yüksekfaturadan dolayı itirazlar yapılıyor ancak Dicle Elektrik önce bu faturayı ödeyeceksiniz yada enaz 1/3 ünü ödeyecek geri kalanı taksitlere böleriz şikayetiniz sonuçlanana kadar. Aksi taktirde elektriğinizi keseriz... Vesselam...
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Alenen kaçak elektrik kullanılan bir ülke NASIL bir ülkedir? Aşağıdaki şıkları işaretleyiniz. Çadır. Aşiret. Muz. Kamalist, laik.
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